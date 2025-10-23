Neuer Sand-Matsch-Bereich

Bauarbeiten am Spielplatz im Stadtpark West in Rheinfelden

Der Sand-Matsch-Bereich im Stadtpark West in Rheinfelden wird erneuert. Neu wird auch ein barrierefreier Spieltisch installiert. Wegen der Bauarbeiten ist dieser Bereich des Spielplatzes ab Montag, 3. November, gesperrt.

Der Sand-Matsch-Spielbereich auf dem Spielplatz im Stadtpark West wird in diesem Herbst umfassend erneuert. Ab Montag, 3. November, ist der Sand-Matsch-Bereich deshalb gesperrt und bis zum Ende der Bauarbeiten nicht mehr nutzbar. Die Fertigstellung der neuen Anlage ist noch vor Jahresende geplant.

Wasserpumpe und ein Spieltisch für Kinder im Rollstuhl

Im Rahmen der Erneuerung werden die Geländeabfangungen sowie sämtliche Spielgeräte in diesem Bereich ersetzt. Die neue Anlage wird ähnlich wie die bisherige aus Holz gefertigt und bietet vielfältige Spielmöglichkeiten mit Wasser und Sand. Eine kindgerechte Pumpe und ein Wasserrinnensystem sorgen für Spielspass.

Neu wird auch ein Sand-Matsch-Spieltisch installiert, der speziell für Kinder im Rollstuhl konzipiert ist und barrierefreies Spielen ermöglicht. (mgt)