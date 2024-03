Nestli, Schoggihäsli, Eiertütschen, Osterbrunch…

Worauf sich die Fricktaler Kinder an Ostern am meisten freuen

«Der Osterhase versteckt nämlich die Eier»

Janna (6), Zeiningen

«Im Frühling freue ich mich am meisten auf den Osterhasen. Er versteckt nämlich die Eier, und ich freue mich immer, wenn ich sie suchen darf.»

«Freude an einer Tonie-Figur»

Miles (5 ½), Möhlin

«Ich freue mich darauf, einen Schoggi-Osterhasen zu essen und in Nänis Garten viele Eier zu finden. Freude hätte ich auch, wenn ich an Ostern eine Tonie-Figur bekommen würde.»

«Eine Schnitzeljagd zum Osternest»

Alexander (10), Rheinfelden

«Ich freue mich darauf, dass ich am Ostermorgen aufstehe und dann der Osterhase eine Spur zum Osternest gelegt hat. Oder er hat eine Schnitzeljagd vorbereitet, wo ich am Ende ein Osternest finde.»

«Auf das Eiertütschen»

Levin (6), Zeiningen

«Ich freue mich auf ein Kinder-Schoggihäsli mit einem Überraschungs-Ei. Auch freue ich mich aufs Anmalen der Eier und darauf, im Garten Ostereier zu suchen. Und auf das Eiertütschen mit den Eiern, die wir selber angemalt haben.»

«Hoffentlich macht der Osterhase einen Osterparcours»

David (8), Rheinfelden

«Ich freue mich sehr auf Ostern, weil ich viel Zeit mit meinen Cousinen und meiner Familie verbringen kann. Und ich hoffe, dass der Osterhase einen Osterparcours für uns macht.»

«Ob der Osterhase die Eier später bringen kann»

Elina (8), Zeiningen

«Am meisten freue ich mich auf den Osterhasen, der die Eier in unserem Garten versteckt. Wenn wir nicht zu Hause sind an Ostern, schreiben wir dem Osterhasen einen Brief und fragen ihn, ob er die Eier später bringen kann.»

«Am Osterbrunch ist es oft lustig»

Luca (10), Zeiningen

«Am meisten freue ich mich auf den Osterbrunch, weil ich dann meine ganze Familie sehe und es sehr oft lustig ist. Ich freue mich auch darauf, die Eier anzumalen und Osternestli im Garten und im Haus zu suchen.»