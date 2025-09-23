Nein zur Fehlplanung – Schüler, Familien und Vereine verdienen eine gute Infrastruktur

Es ist unbestritten, dass einige Infrastrukturen in Frick ersetzt oder erweitert werden müssen. In einer Studie wurde evaluiert, welche Lösung gewünscht wird, doch dabei wurden der Bewegungsraum der Schüler, der Schulweg, die Kosten nicht berücksichtigt. ...

Es ist unbestritten, dass einige Infrastrukturen in Frick ersetzt oder erweitert werden müssen. In einer Studie wurde evaluiert, welche Lösung gewünscht wird, doch dabei wurden der Bewegungsraum der Schüler, der Schulweg, die Kosten nicht berücksichtigt. Tagesstrukturen für Familien sind wichtig und gehören auf das Primarschulareal. Ein 1,2 km langer Weg für Kinder zum Mittagstisch bedeutet eine Verdopplung der bisherigen Strecke, bei Nachmittagsunterricht ist diese Strecke zweimal zurücklegen. Auch für Primarschüler und Lehrer verlängern sich die Wege, wodurch wertvolle Zeit für Lernen und Spielen verloren geht. Zudem wird das Essen von der MZH-Küche ins Schulhaus E transportiert. Entsprechen die aktuellen Raumverhältnisse dem gewünschten Bedarf? Dieses Problem wird durch den Neubau nicht gelöst, der Neubau führt zu funktionalen Zweckbau und nicht als Prestigeobjekt zu realisieren.

LUKAS STADELMANN, FRICK MITGLIED DER ARBEITSGRUPPE MZH, VATER VON ZWEI KINDERN