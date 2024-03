An diesem Freitag, 15. März, um 20 Uhr ist die Schweizer Band Veronika’s Ndiigo mit Veronika Stalders Hühnerhaut erzeugender Stimme, Oli Hartung an der Gitarre, Antonio Schiavano am Bass und Samuel Bauer an Schlaginstumenten in ihrem neuesten Konzertprogramm «En Hosesack ...