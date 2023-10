Nächster Wachstumsschub für die ARA Kaisten

Zur ARA Kaisten AG gehören mehrere Fricktaler Abwasserverbände. Läuft alles nach Plan, soll ab 2025 auch jener von Bözberg West dazukommen. Das sowie weitere nötige Anpassungen erfordern einen Ausbau von aktuell drei auf sechs Reinigungsbecken. Insgesamt werden rund 23 Millionen Franken investiert.

Susanne Hörth

Das Abwasser von rund 26 200 Personen, verteilt auf zwölf Gemeinden, sowie jenes des BASF-Werkes in Kaisten fliessen zurzeit in die ARA Kaisten AG. Ein Blick in die Geschichte der A nlage widerspiegelt deren kontinuierliche Entwicklung. Ende der 1960er-Jahre wurden in der damals neuen Kläranlage das Abwasser der Geigy AG (heute BASF), der Gemeinden Kaisten, Ittenthal, Laufenburg und Sulz gereinigt. Später stiessen auch die Abwasserverbände Mettauertal und Sisslebach dazu, was im Jahre 2000 zur Gründung der ARA Kaisten AG führte. Drei Jahre später erfolgte der Spatenstich für den 12 Millionen Franken teuren Ausbau. Seither wurden laufend Optimierungs- und Energieeffizienz-Massnahmen umgesetzt. Jetzt steht ein nächster, grosser Ausbau bevor. Nötig ist dieser unter anderem, weil laut Werkleiter Alain Hägi mit 20 Jahren der übliche Planungshorizont einer ARA erreicht ist. Eine Erweiterung drängt sich gleichzeitig mit dem für 2025 geplanten Anschluss des Abwasserverbandes Bözberg West auf. Zudem prüfe, so Hägi, die Gemeinde Kienberg ebenfalls einen Anschluss an Wittnau und somit an die ARA in Kaisten. Um erweitern zu können, bedarf es in Kaisten einer Umzonung. An der kommenden Einwohnergemeindeversammmlung wird der entsprechende Antrag zur Abstimmung vorgelegt.

Vorteile einer grossen ARA

In der aktuellen Kaister «Dorfzytig» erklärt Alain Hägi, warum es Sinn mache, eine grosse, statt vieler kleiner ARAs zu betreiben. Er führt hier die wirtschaftlichen, ökologischen, energetischen wie auch betrieblichen Vorteile an. Zudem würden in naher Zukunft gesetzliche Verschärfungen bezüglich Gewässerschutz auf die Abwasserreinigungsanlagen hinzukommen. «Diese können in grösseren Anlagen bedeutend kostengünstiger realisiert werden.»

Als die grösste Herausforderung bezeichnet Hägi die hundertprozentige Verfügbarkeit. «Eine Kläranlage muss während 24 Stunden an 365 Tagen Abwasser nachhaltig unter Einhaltung der behördlichen Grenzwerte reinigen.» Herausfordernd sei zusätzlich die permanente Steigerung der Energieeffizienz. Diesbezüglich sei mit dem Kanton Aargau eine Zielvereinbarung unterschrieben worden.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau erwähnt der Werkleiter nicht nur den Anschluss des Abwasserverbandes Bözberg (Böztal, Zeihen, Bözberg) im 2025. Er spricht ebenfalls die prognostizierte Zunahme der Bevölkerung um 25 Prozent bis ins Jahr 2045 im Einzugsgebiet der ARA Kaisten an. Um die anfallende Menge Abwasser zu bewältigen, reichen die vorhandenen drei Becken für die sequenzielle biologische Reinigung nicht mehr aus. Es braucht drei zusätzliche Becken. Das für deren Bau vorgesehene Land ist rechtskräftig als Wald ausgewiesen, was wiederum eine Teiländerung der Nutzungsplanung notwendig macht. Wird sie vom Kaister Stimmvolk bewilligt, muss die gesamte Rodungsf läche anderswo aufgeforstet werden. Das geschieht laut Werkleitung teils vor Ort, jedoch auch mit Ersatzflächen in Wittnau, Gipf-Oberfrick und einem kleinen Stück in Küttigen.

Die Arbeiten für den Ausbau sollen anfangs 2024 in Angriff genommen werden. Rund 23 Millionen Franken werden für Ersatz, Erweiterung und Kapazitätserhöhung investiert.