Nachtdunkelheit im Fokus

Der Jurapark Aargau lädt die Bevölkerung ein, die Zukunft ihrer Region aktiv mitzugestalten. Ein zentrales Thema dabei: die Nachtdunkelheit im Parkgebiet. Weniger künstliches Licht bedeute mehr Lebensqualität – für Tiere, Pflanzen und die Menschen, heisst es in der Mitteilung. Um die wertvolle Ressource Dunkelheit ins Bewusstsein zu rücken und auf die Problematik der Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen, widme sich der Jurapark Aargau von 2025 bis 2028 schwerpunktmässig diesem Thema. Als Grundlage der Kampagne startet der Jurapark Aargau eine Bevölkerungsumfrage. Gefragt sind Eindrücke, Wünsche und Ideen rund um die Nachtdunkelheit. Die Ergebnisse werden ausgewertet, öffentlich kommuniziert und fliessen in die Weiterentwicklung von Projekten ein. (mgt/nfz)