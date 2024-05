Nachbarschaft feiern für ein besseres Miteinander

Gemeinsam Freude haben, etwas teilen oder erleben mit den Nachbarinnen und Nachbarn: Das lohnt sich, denn gute Nachbarschaft stärkt die Gemeinschaft und hilft allen. Deshalb ruft die Freiwilligen-Fachstelle «benevol Aargau» die Menschen im Kanton auf, am Freitag, 31. Mai, dem Tag der Nachbarschaft, ein kleines Hausfest, eine unkomplizierte Feier im Garten oder ein Strassenfest unter Nachbarinnen und Nachbaren zu organisieren. Ziel ist es, die nachbarschaftlichen Beziehungen aktiv zu pflegen. In Rheinfelden nimmt eine Gruppe Engagierter die sympathische Aktion auf und leitet die Steilvorlage von «benevol Aargau» weiter. Sie bringt Flyer in Umlauf und möchte Rheinfelderinnen und Rheinfelder motivieren, den Tag der Nachbarschaft am 31. Mai zum Anlass zu nehmen, die eigenen Nachbarinnen und Nachbarn erstmals kennenzulernen oder sie wiederzusehen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Man kann einfach klingeln gehen oder ein Treffen organisieren – egal ob bei sich daheim, in einem Gemeinschaftsraum, einer Garage oder draussen.

Dominik Burkhardt, Vorstandsmitglied «benevol Aargau» und Stadtrat Rheinfelden für Soziales und Gesundheit, sagt: «Je grösser, vielfältiger und dichter das eigene Beziehungsnetz ist, umso wertvoller. Spätestens im hohen Alter wird das direkt spürbar. Doch ohnehin gilt: soziale Kontakte versüssen das Leben – und sind hin und wieder ganz nützlich.» (mgt)

www.benevol-aargau.ch/ nachbarschaft