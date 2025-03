Bei Fahnungsaktion gehen der Polizei mehrere Personen ins Netz

Im und um den Aargau führte die Polizei am Donnerstag bis in die späten Abendstunden hinein eine koordinierte Fahndungsaktion durch. Mehrere Personen wurden verhaftet. An der grenzübergreifenden Fahndungsaktion beteiligt waren Angehörige der Kantonspolizeien Aargau, Solothurn, Luzern, Zug und Bern.



An verschiedenen Verkehrsknoten und Hotspots in den jeweiligen Kantonen führte die Polizei Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Im Aargau nahm die Kantonspolizei einen Mann fest, der wegen Einbrüchen gesucht wird. Dazu gingen ihr mehrere Männer ins Netz, die wegen unbezahlter Bussen oder unklarer Adresse im Fahndungsregister ausgeschrieben waren. Weil sie alkoholisiert waren oder der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, zog die Kantonspolizei Aargau acht Fahrzeuglenker aus dem Verkehr. (mgt/nfz)