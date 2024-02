Eindrückliches Konzert des Orchestervereins Rheinfelden

Am Sonntag trug das Orchester beider Rheinfelden (OVR) im Musiksaal Kurbrunnen sein Programm «Winterträume» vor. Es kreierte Szenen auf Schlittschuhen und Schlitten, in Gold und Silber, am Kamin, im Nebel, im ...