Münchwilen: Fahrerkabine eines Lastwagens brannte lichterloh

Am frühen Dienstagmorgen stellten Drittpersonen fest, dass aus einem Lastwagen im Industriegebiet von Münchwilen hohe Flammen schlagen. Die sofort ausgerückte Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, sodass die Flammen nicht auf das Gebäude übergreifen konnten.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, meldete eine Drittperson am 16. Januar 2024, kurz nach 06.00 Uhr, dass eine Lastwagenkabine im Industriegebiet in Münchwilen in Brand geraten sei. Couragiert habe die meldende Person sogleich einen Handfeuerlöscher behändigt und versucht, die Flammen zu löschen. Da der Lastwagen direkt an einer Gebäudewand parkiert war, bestand die Gefahr, dass sich die Flammen auf das Firmenobjekt ausweiten könnten.

Die umgehend ausgerückte, ortsansässige Feuerwehr, konnte den Brand schliesslich löschen, ohne dass Personen zu Schaden kamen oder dass Flammen auf das Gebäude übergreifen konnten.

Beim Brand entstand hoher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Flammen bei der Fahrerkabine ausgebrochen sein. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. (mgt)