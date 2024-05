Möhlins Seniorinnen starten in der Nationalliga A

Tennis-Interclub Fricktal

Am ersten Maiwochenende beginnt traditionellerweise die neue Interclubsaison. ein Blick auf die Ausgangslage der Teams aus dem Fricktal, die in einer nationalen Liga an den Start gehen.

In der vergangenen Saison unternahm der TC Rheinfelden einen weiteren Versuch, sich in der Nationalliga C der Aktiven zu etablieren. Angeführt vom früheren Spitzenspieler Yannick Thomet schlugen sich die Rheinfelder in der ausgeglichenen Gruppe achtbar. Doch letztlich fehlten zwei Punkte, um sich für die Aufstiegsspiele zu qualifizieren. Sie mussten den Gang in die Abstiegsspiele antreten und unterlagen dort dem TC Allmend Luzern mit 4:5, nachdem es nach den Einzelpartien noch 3:3 gestanden hatte.

Aufgrund des A bstiegs von Rheinfelden wird in der kommenden Saison kein Fricktaler Team in einer nationalen Liga bei den Aktiven an den Start gehen.

Zwei Aufstiege in Folge

Dafür gehen gleich mehrere Equipen der Seniorinnen und Senioren in einer der drei höchsten Spielklassen des Landes auf Punktejagd. Allen voran die Frauen 40+ des TC Möhlin. Sie haben im letzten Jahr den zweiten Aufstieg in Folge bejubeln können und dürfen in dieser Saison in der Nationalliga A ran. Die letzte Saison war eine Machtdemonstration der Frauen aus Möhlin. Mit nur vier verlorenen Matches sicherten sie sich klar den Gruppensieg und das nachfolgende Aufstiegsspiel gegen Nyon gewannen Patricia Pfaff, Bettina Berger, Pascale Johner und Monika Häring gleich mit 4:0, so dass die Doppelpartien nicht mehr ausgetragen werden mussten. In ihrer ersten Saison in der höchsten Spielklasse der Schweiz warten in der Gruppenphase die Teams aus Baar, Thalwil und Winterthur.

Drei weitere Teams in den nationalen Ligen

Die zweitstärkste Equipe aus dem Fricktal stellen die Frauen 30+ des TC Frick. Sie bestreiten in diesem Jahr ihre zweite Saison in der Nationalliga B. Letztes Jahr hatten sie nach mehreren Aufstiegen in Folge wieder eine Meisterschaft, in der sie den Gang in die Abstiegsspiele antreten mussten. Als Gruppendritte schlugen sie dort Sporting Derendingen allerdings souverän mit 4:0 und nehmen nun einen neuen Anlauf in der Nationalliga B. Die Gruppengegnerinnen von Frick sind Rolli-Seuzach, Thun und Born Kappel.

Auch in der Nationalliga C, der dritthöchsten Spielk lasse der Schweiz, gehen in der kommenden Saison zwei Fricktaler Teams an den Start. Es sind dies einerseits die Männer 45+ des TC Möhlin und andererseits die Männer 55+ des TC Frick. Die Senioren aus Möhlin hatten im letzten Jahr die Aufstiegsspiele als Gruppenzweite erreicht, sich dann aber in der zweiten Aufstiegsrunde gegen Onex mit 1:4 geschlagen geben müssen. In dieser Saison messen sie sich in der Gruppenphase mit Veyrier Gr.-Donzel, Veveysan und Burgmoos Richterswil. Die Männer 55+ des TC Frick haben im letzten Jahr souverän den Aufstieg geschafft. Sie haben den Gruppensieg geholt und anschliessend zwei Aufstiegsspiele gewinnen können. Als Lohn für die starke letzte Saison dürfen sie nun in der Nationalliga C ran. (mgt)