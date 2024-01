Möhlin: Autofahrer touchierte Mofa und entfernte sich von der Unfallstelle

Bei einem Überholmanöver am Mittwoch in Möhlin touchierte ein Auto einen Mofa-Lenker. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Der beteiligte Autolenker unterliess es, seine Angaben anzugeben. Am Mittwoch fuhr ein Jugendlicher auf seinem Mofa auf der Hauptstrasse in Möhlin. Ein folgender grauer Kleinwagen wollte das Mofa überholen. Gleichzeitig befuhr ein grauer Van die Hauptstrasse aus einer Tiefgarage hinaus. Dadurch wich der Kleinwagen nach rechts aus und touchierte dabei den Jugendlichen auf seinem Mofa. Der 14-Jährige stürzte und die beiden involvierten Autolenkenden hielten an, um nach dem Jugendlichen zu sehen. Nach kurzer Nachschau entfernten sich beide Personen jedoch wieder von der Unfallstelle, ohne dass diese ihre Personalien ausgetauscht hätten. Durch den Sturz verletzte sich der Jugendliche leicht. Das Mofa und Kleidungsstücke wurden beschädigt. Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht in diesem Zusammenhang die beiden Personen aus den Autos. Beim folgenden Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Kleinwagen, welcher durch einen ca. 35- bis 40-jährigen Mann gelenkt worden war. Dieser habe eine schwarze Weste und Wollmütze getragen. Zudem sucht die Polizei die ca. 60-jährige Lenkerin des grauen Vans, welche aus der Tiefgarage fuhr. Diese beiden Beteiligten oder Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei in Rheinfelden (062 836 37 37 / stuetzpunkt.rheinfelden@kapo.ag.ch) zu melden.