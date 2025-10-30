Männerchor Frick lädt zum Jahreskonzert

Alle zwei Jahre tritt der MC Frick auf die Bühne der Mehrzweckhalle 1958 in Frick. Lauteten die Mottos der beiden letzten Male «Matrosen Ahoi» und «Gesangliche Zeitreise mit den Fricktaler Herzbuebe» laden die Sänger dieses Jahr auf eine «Tour de Suisse» ...

Alle zwei Jahre tritt der MC Frick auf die Bühne der Mehrzweckhalle 1958 in Frick. Lauteten die Mottos der beiden letzten Male «Matrosen Ahoi» und «Gesangliche Zeitreise mit den Fricktaler Herzbuebe» laden die Sänger dieses Jahr auf eine «Tour de Suisse» ein.

Analog des Radrennens wird die Reise in Etappen durch alle vier Landesteile und entsprechend auch mit Liedern in den vier Landessprachen führen. Der Männerchor Frick pflegt gerne Beziehungen in den Bereich der Jugendchöre und so ist in diesem Jahr der Kinder- und Jugendchor aus der Nachbargemeinde Gipf-Oberfrick unter der Leitung von Marcel Hasler eingebaut. Beide Chöre sind intensiv am Proben. Verraten seien an dieser Stelle bekannte Hits aus der Berner Mundartszene wie Polo Hofer, Büne Hueber, Plüsch und sogar an Mani Matter wird erinnert. Eine vierköpfige Band wird bei gewissen Stücken den Rhythmus verstärken. Man darf sich jetzt schon auf wohlklingendes Liedgut aus der ganzen Schweiz freuen.

Moderiert wird der Abend von Jasmin Schmid aus Zofingen, die unter den Chören im Fricktal durch ihre Kurse bekannt ist. (mgt)

Konzerte in der Mehrzweckhalle 1958 in Frick am Freitag 14. November und Samstag, 15. November 2025, jeweils um 20.00 Uhr, ein feines Nachtessen kann ab jeweils 18.30 Uhr genossen werden. Vorverkauf über «eventfrog» oder telefonisch über 062 871 50 53.