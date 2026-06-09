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mitgehört(h): Klare Grenzen und warme Pfoten

  09.06.2026 Kolumne

Susanne Hörth

Eine Katze gehört nicht ins Bett, ein Hund noch viel weniger. Das stimmt. Also theoretisch. Praktisch stimmt es vor allem für jene, die weder Hund noch Katze besitzen. Und für jene, die Hund oder Katze oder gar beides haben, stimmt es eigentlich auch. ...

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