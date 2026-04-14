mitgehört(h): Die schönen Überflüssigkeiten

«Für was brauchst Du sowas? Das ist doch ein komplett überflüssiger Kauf? Weder baust Du gerne Lego zusammen, noch gamst Du.» Meine Familie hat ja recht. Gleichwohl freue ich mich riesig über meinen neuen Besitz: Ein Gameboy zum ...

Susanne Hörth

«Für was brauchst Du sowas? Das ist doch ein komplett überflüssiger Kauf? Weder baust Du gerne Lego zusammen, noch gamst Du.» Meine Familie hat ja recht. Gleichwohl freue ich mich riesig über meinen neuen Besitz: Ein Gameboy zum Zusammenbauen aus Lego. Beides sind Erinnerungen an jene Zeit, als Lego und Gameboy wichtige Zeitvertreiber für meine Jungs waren und sogar ich mich bei «Tetris» und «Mario» eine gewisse Zeit verweilen konnte.

Es gibt Dinge im Leben, die zwar überflüssig sind, wir aber trotzdem haben möchten. Ein Beispiel sind Duftkerzen, die laut Hersteller nach stillem Berg oder mildem Mondlicht riechen. Niemand weiss, wie Mondlicht riecht, aber wir kaufen es trotzdem oder gerade deshalb. Ist doch schön, wenn sich der Duft der Fantasie im Raum ausbreitet. Gefällt es uns nicht, blasen wird die brennende Kerze einfach wieder aus.

Und da wären ja auch noch die Socken mit Sujets wie gelbe Ananas auf grünem Grund oder schwarzweisse Pinguine mit rosa Hintergrund. Unter den langen Hosen und in den Schuhen verstecken sich diese bunten Teile im Alltag. Niemand sieht sie, aber man selbst weiss, dass man gerade ein Paar Pinguine durch den Tag trägt. Das ist stille Lebensfreude, die sich nicht erklären lässt.

Am Ende sind es oft genau diese überflüssigen Dinge, die uns daran erinnern, dass das Leben nicht nur aus Nützlichem besteht, sondern auch aus kleinen Freuden, die sich nicht rechtfertigen müssen. Manchmal genügt dafür ein Lego-Gameboy, eine Kerze mit Mondscheinduft oder ein Paar Pinguin-Socken.