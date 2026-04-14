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mitgehört(h): Die schönen Überflüssigkeiten

  14.04.2026 Kolumne

Susanne Hörth

«Für was brauchst Du sowas? Das ist doch ein komplett überflüssiger Kauf? Weder baust Du gerne Lego zusammen, noch gamst Du.» Meine Familie hat ja recht. Gleichwohl freue ich mich riesig über meinen neuen Besitz: Ein Gameboy zum ...

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