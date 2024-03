Mit Riesenschritten zum Sozialstaat

Leider muss man konstatieren, dass die bürgerlichen Parteien dazu beitragen, dass die Schweiz zu einem unfinanzierbaren Sozialstaat verkommt! Einesteils legt man seit Jahrzehnten Grosskonzernen den roten Teppich aus über Steuergeschenke, Milliardenrettungsschirme (Beispiel Elektrokonzerne, CS), Kohäsionsmilliarden, etc. Andernteils spürt man den Frust in der Bevölkerung ob dieses nonchalanten Umgangs mit unseren Steuergeldern nicht. So stellte man der 13. AHV-Rente hochnäsig keinen Gegenvorschlag gegenüber und als man merkte, dass es in den eigenen Reihen eine beachtliche Anzahl Bürger/innen gibt, welche diesem gewerkschaftlichen Anliegen aus diversen Gründen (unter anderem Frust) positiv gegenüberstehen, haben sich Wirtschaftsverbände wie auch die Parteispitzen vornehm aus dem Abstimmungskampf zurückgezogen. Weitere Initiativen mit finanziellem Sprengpotential stehen an. Es ist zu hoffen, dass dann die Wirtschaft und die Parteien aktiver auf die finanziellen Auswirkungen hinweisen. Weitere Milliardengeschenke auf Kosten der nächsten Generationen sind nicht verkraftbar! Die Schuldenbremse lockern, wäre das Dümmste, was man jetzt machen könnte! Ausgabenseitig hat es noch Potential, bis hin zum Abbau der aufgebauschten Verwaltungen!

MARKUS KUNZ, FRICK