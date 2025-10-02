Mit Blockflöte und Taktstock

Das «argovia philharmonic» ist wieder in den Regionen unterwegs und spielt am 24. Oktober ein letztes Mal im Bahnhofsaal, bevor dieser renoviert wird. Das Orchester in Rheinfelden steht unter der Leitung des gefeierten Schweizer Blockflötisten Maurice Steger, der auch gleich den ...

Das «argovia philharmonic» ist wieder in den Regionen unterwegs und spielt am 24. Oktober ein letztes Mal im Bahnhofsaal, bevor dieser renoviert wird. Das Orchester in Rheinfelden steht unter der Leitung des gefeierten Schweizer Blockflötisten Maurice Steger, der auch gleich den Solopart übernimmt. Das Sinfoniekonzert steht unter dem Motto «Sturm und Drang». Das Orchester wird geleitet von Maurice Steger selber, einem der bekanntesten Blockflötisten seiner Zeit und einer der beliebtesten Solisten im Bereich der Alten Musik. Eröffnet wird der Konzertabend mit Haydns 9. Sinfonie. Als Kontrast dazu steht Mozarts letzte Sinfonie Nr. 41, bekannt geworden als «Jupiter-Sinfonie», weil sie als majestätisch und erhaben empfunden wurde. Besonders der Finalsatz wird oft als eine der grössten kompositorischen Leistungen Mozarts bezeichnet.

Zwischen die zwei Sinfonien reihen sich Auszüge aus Telemanns Ouvertüre in a-Moll, wobei Maurice Steger zur Blockflöte greifen wird. Man darf sich auf ein packendes Konzert mit dem Inspirator und Künstler Maurice Steger als Solist und Dirigent freuen. (mgt/nfz)

www.argoviaphil.ch