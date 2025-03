Ministerin besuchte Rheinfelden

Vergangene Woche besuchte die baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, Badisch Rheinfelden. Im Zentrum des Besuchs stand die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Raumplanung. «Wir wollen mit Hilfe des neuen Landesentwicklungsplans (LEP) die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Frankreich und der Schweiz bei der Raumplanung stärken», sagte Razavi nach einem Treffen mit hochrangigen Vertretern aus Frankreich und der Schweiz. Zu besprechen gab es bei dem Treffen auf Schloss Beuggen viel. So wird etwa neben dem Landesentwicklungsplan in Baden-Württemberg auch das Raumkonzept Schweiz und das Raumkonzept Oberrhein neu aufgestellt. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für eine gute planerische Abstimmung bieten die beiden Städte Rheinfelden diesseits und jenseits des Rheins mit einem grenzüberschreitenden Raumentwicklungskonzept. Der deutsche Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erläuterte gemeinsam mit seinem Schweizer Amtskollegen Stadtammann Franco Mazzi das Konzept den Teilnehmern. (mgt/nfz)