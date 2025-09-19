Migros hat wieder geöffnet

Gestern Donnerstag, 18. September, öffnete der umgebaute Migros-Supermarkt in Möhlin wieder seine Türen. Während knapp vier Wochen wurde die rund 1000 Quadratmeter grosse Fläche umgebaut. Gleichzeitig mit der Neueröffnung werden die Öffnungszeiten angepasst: Neu ...

Gestern Donnerstag, 18. September, öffnete der umgebaute Migros-Supermarkt in Möhlin wieder seine Türen. Während knapp vier Wochen wurde die rund 1000 Quadratmeter grosse Fläche umgebaut. Gleichzeitig mit der Neueröffnung werden die Öffnungszeiten angepasst: Neu ist der Migros-Supermarkt samstags bereits ab 7.30 Uhr geöffnet. In den kommenden Jahren plant die Migros Aare weitere Umbauten von Filialen in ihrem Genossenschaftsgebiet. (mgt)