Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Meine Stimme für Hans und Loris

  19.09.2025 Leserbriefe

In ihren ersten vier Jahren im Gemeinderat haben Loris Gerometta und Hans Metzger gezeigt, dass ihnen das Wohl unserer Gemeinde am Herzen liegt. Sie hören zu, wägen sorgfältig ab und setzen pragmatische Lösungen um.

Möhlin braucht Gemeinderäte ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote