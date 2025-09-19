Meine Stimme für Hans und Loris

In ihren ersten vier Jahren im Gemeinderat haben Loris Gerometta und Hans Metzger gezeigt, dass ihnen das Wohl unserer Gemeinde am Herzen liegt. Sie hören zu, wägen sorgfältig ab und setzen pragmatische Lösungen um.

In ihren ersten vier Jahren im Gemeinderat haben Loris Gerometta und Hans Metzger gezeigt, dass ihnen das Wohl unserer Gemeinde am Herzen liegt. Sie hören zu, wägen sorgfältig ab und setzen pragmatische Lösungen um.

Möhlin braucht Gemeinderäte und einen Gemeindeammann, die bodenständig, verlässlich und mit Herz handeln. Genau das verkörpern die beiden! Loris Gerometta kandidiert zudem als Gemeindeammann – ich bin überzeugt, dass er für dieses Amt bestens geeignet ist.

Als Einheimischer unterstütze ich Hans Metzger und Loris Gerometta vollumfänglich – am 28. September 2025 mit meiner Stimme.

BRUNO MAHRER (CHRUSI), MÖHLIN