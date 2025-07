Martin Steinacher kandidiert als Stadtrat und Vizeammann in Laufenburg

Die SVP-Ortspartei Laufenburg nominiert für die Stadtratswahl vom 28. September (Amtsperiode 2026/29) Martin Steinacher. "Der 63-jährige Familienvater von zwei erwachsenen Söhnen bringt eine breite Führungs-erfahrung und fundiertes Fachwissen aus Verwaltung, Bildung und Wirtschaft mit", wie die Partei schreibt. Geboren und aufgewachsen in Sulz, lebt Martin Steinacher seit zwei Jahren in Laufenburg. Als langjähriger Präsident der Schulpflege Sulz und Laufenburg (13 Jahre) kenne er die Abläufe in Gemeindeverwaltungen bestens. "Sein soziales Engagement zeigt sich unter anderem im Aufbau und Präsidium des Vereins Jugendtreff Sulz." Sein beruflicher Werdegang ist vielseitig: Nach einer Lehre als Elektromonteur in Sulz bildete er sich kontinuierlich weiter in den Bereichen Qualitätsmanagement, Betriebsführung und Informatik. In einer mittelständischen Firma war er viele Jahre als Leiter Produktion und Informatik Mitglied der Geschäftsleitung, bevor Martin erfolgreich eine eigene Softwareentwicklungsfirma führte. Mit 57 Jahren absolvierte Martin Steinacher die Ausbildung zum Schulleiter an der Pädagogischen Hochschule in Luzern. Als amtierender Schulleiter im Mettauertal und Gansingen setzt er täglich seine Führungserfahrung für die Bildung der Jugend ein. "Martin Steinacher kandidiert für den Stadtrat und als Vizeammann, weil er Laufenburg mit frischen Ideen, hohem Verantwortungsbewusstsein und umfassender unternehmerischer Erfahrung weiterbringen möchte. Seine tiefe Verbundenheit zur Region macht ihn zu einer starken Persönlichkeit für die Führung der Gemeinde."