Im ehemaligen Altersheim Kloos an der Kaiserstrasse in Rheinfelden, in dem heute Flüchtlinge untergebracht sind, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand. Kurz vor 14 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die entsprechende Meldung ein. Sofort wurden Feuerwehr, Polizei und Ambulanz ...