Magden: Auf nächtlicher Diebestour gefasst

Das Bellen seines Hundes weckte den Bewohner eines Hauses in Magden am Montag, 9. Oktober, gegen drei Uhr. Sofort schaute er nach und sah zwei Unbekannte, die draussen neben seinem parkierten Auto standen. Eine Scheibe war eingeschlagen. Während der Anwohner seinen Hund holte, rannten die Verdächtigen davon. Als er sich nach ihnen umsah, hörte er aus einer nahen Garagenbox Stimmen. Inzwischen waren mehrere Patrouillen von Polizei und Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit im Anmarsch. Diese spürten in der Garagenbox die beiden Gesuchten in einem Auto sitzend auf. Beide liessen sich widerstandslos festnehmen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 16 und 20 Jahren ohne Wohnsitz in der Schweiz. In der gleichen Nacht gingen aus Magden weitere Meldungen über Autoaufbrüche ein. Nach ersten Erkenntnissen dürften diese ebenfalls auf das Konto der beiden Algerier gehen. Entsprechende Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gange. (mgt)