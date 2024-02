MÄNNERCHOR FRICK UNTERSTÜTZT DEN JUGENDCHOR GIPF-OBERFRICK

Da der Männerchor Frick – im Vergleich mit anderen Vereinen – keine eigene Nachwuchsabteilung führt, beschloss das OK an einer kürzlichen Sitzung, sich diesbezüglich erkenntlich zu zeigen und einen Teil des Reingewinnes einem Jugendchor in der Region zukommen zu lassen. Der Jugendchor Gipf-Oberfrick besteht seit über 20 Jahren unter der Leitung von Marcel Hasler, umfasst über 50 Kinder/Jugendliche und veranstaltet immer wieder Musicals (wie im letzten Oktober «Josef de Träumer»), Chor-Auftritte, usw. Es ist eine Freude, dass sich so viele junge Menschen vom Gesang begeistern lassen. Aus diesem Grunde liess der Männerchor Frick diesem Chor einen speziellen Zustupf zukommen. (mgt) Foto: zVg