Logiernächte in Rheinfelden legen kräftig zu

Es geht weiter aufwärts: Im vergangenen Jahr verzeichnete Rheinfelden insgesamt 61 431 Logiernächte. Das sind so viele wie seit 2018 nicht mehr. Ein starkes Plus gab es bei den Hotelübernachtungen.

Valentin Zumsteg

In Rheinfelden stehen wieder alle bisherigen Hotels vollumfänglich zur Verfügung. Dies schlägt sich in den Statistiken von Tourismus Rheinfelden nieder. «2024 gab es fast 8000 Übernachtungen mehr als im Vorjahr, das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis», sagte Franco Mazzi, Stadtammann und Präsident des Tourismusvereins, am Montagabend anlässlich der Generalversammlung im Hotel Schiff. Insgesamt zählte Rheinfelden im vergangenen Jahr 61 431 Logiernächte, das ist ein Plus von 14,5 Prozent und das beste Ergebnis seit 2018. «Langsam nähern wir uns wieder dem Vor-Corona-Niveau an», so Mazzi.

Hotels und Gästezimmer legen zu

Besonders kräftig zulegen konnten die kurtaxpflichtigen Übernachtungen, diese stiegen um 32,4 Prozent auf 23 627. «Das Hotel Schützen hatte wieder das ganze Jahr für Gäste geöffnet. Das Hotel Schiff eröffnete nach einer sanften Renovation am 21. Mai 2024 die Türen für Hotelgäste», so Mazzi. Neben den Hotels legten auch Ferienwohnungen und Gästezimmer zu, hier konnten 1800 Logiernächte verzeichnet werden, was ein Plus von rund 10 Prozent ergibt.

Auch bei den Stadtführungen sprach Franco Mazzi von einem guten Jahr. 2024 konnten insgesamt 236 Gruppenführungen (Vorjahr: 248) mit 3865 Teilnehmern durchgeführt werden. Daneben gab es 48 öffentliche Führungen (39), die von 642 Personen besucht wurden. An den 25 gebuchten kulinarischen Führungen nahmen 386 Personen teil. Eine weitere Zahl, die Franco Mazzi hervorhob: 2024 zählte die Rheinfelder Wellnesswelt «Sole uno» über 500 000 Eintritte. Auch die weiteren Partnerbetriebe wie Schweizer Salinen, Hotel Eden mit seinem Solbad und das Feldschlösschen mit der Brauwelt verzeichneten viele Besucherinnen und Besucher.

Wechsel im Vorstand

Finanziell ist die Entwicklung ebenfalls positiv. Im vergangenen Jahr gingen 73 185 Franken an Kurtaxen ein. Entnommen wurden dem Kurtaxen-Fonds 50 000 Franken, so dass sich das Fondsvermögen auf 143 000 Franken erhöhte. Das Eigenkapital des Vereins ist immer noch tief (6 %), aber immerhin um rund 3000 Franken höher als ein Jahr zuvor. Für Marketing konnten 2024 total 108 000 Franken ausgegeben werden, das sind deutlich mehr als ein Jahr zuvor (92 000 Franken). Unter dem Strich resultiert ein kleiner Gewinn von 2800 Franken. Auch für das laufende Jahr wird ein Gewinn budgetiert.

Einen Wechsel gibt es im Vorstand: Seit 2012 hat sich Martin Sonderegger für den Tourismus Rheinfelden engagiert, nun ist er wegen einer beruf lichen Veränderung zurückgetreten. Als Nachfolgerin haben die Vereinsmitglieder Walburga Kunz, Hoteldirektorin und Mitglied der Geschäftsleitung beim Schützen Rheinfelden, gewählt.