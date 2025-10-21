Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Lockvogel-Politik

  21.10.2025 Leserbriefe

Schon vor Jahren schrieb ich, «Ich warte auf den Tag, an welchem die Grossverteiler das Brot noch gezielter als Lockvogel einsetzen und gratis abgeben!» Der zweitletzte Schritt ist aktuell mit der Ankündigung aller Grossverteiler, das Pfünderli für 99 Rappen ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote