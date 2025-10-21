Lockvogel-Politik

Schon vor Jahren schrieb ich, «Ich warte auf den Tag, an welchem die Grossverteiler das Brot noch gezielter als Lockvogel einsetzen und gratis abgeben!» Der zweitletzte Schritt ist aktuell mit der Ankündigung aller Grossverteiler, das Pfünderli für 99 Rappen ...

Schon vor Jahren schrieb ich, «Ich warte auf den Tag, an welchem die Grossverteiler das Brot noch gezielter als Lockvogel einsetzen und gratis abgeben!» Der zweitletzte Schritt ist aktuell mit der Ankündigung aller Grossverteiler, das Pfünderli für 99 Rappen anzubieten, eingeläutet.

Während für Ferien, Autos, Hobby‘s immer mehr ausgegeben wird, schrumpft der Lebensmittel-Warenkorb exorbitant! Das heisst, Grossverteiler betrachten ein Pfünderli Brot fast als wertlos, wäre da nicht der gewünschte Effekt des Lockvogels. Somit werden indirekt alle Arbeiten rund ums Brot (Bauer, Nachtbäcker, Spedition, Verkauf) als minderwertig eingestuft. Wer müht sich denn noch gerne für ein Produkt ab, das nichts wert ist? Lebensmittel, welche so verramscht werden, werden auch vom Endkonsumenten so taxiert und landen noch schneller als jetzt schon im Abfall. Grossverteiler rühmen sich, saisonal, regional und nachhaltig zu wirtschaften, wenn es darauf ankommt, machen sie genau das Gegenteil, das heisst in diesem Fall, Foodwaste wird aktiv gefördert! Dass durch diese Entwicklung auch das Fundament vieler regionaler, seriöser Unternehmen, und mitunter Lehrstellen untergraben werden, ist ein weiterer negativer Nebeneffekt!

Fazit: mit der gegenseitigen Selbstzerfleischung ist die Glaubwürdigkeit der Grossverteiler definitiv an einem Tiefpunkt angelangt.

MARKUS KUNZ, KONDITORMEISTER, FRICK