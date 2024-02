LiDAR-Befliegung im Aargau

Im Frühling 2024 wird bereits zum dritten Mal eine LiDAR (Light Detection and Ranging)-Befliegung des Kantons Aargau durchgeführt, um hochpräzise geografische Daten zu erfassen. Diese sind entscheidend für die Entwicklung von verschiedenen kantonalen Geodatensätzen – nicht nur im Forstbereich, sondern beispielsweise auch für die Klimakarten. Bei der LiDAR-Bef liegung werden Lichtimpulse abgegeben und das reflektierte Signal von einem Sensor wieder erfasst. Die unschädlichen Laserstrahlen sind im Infrarotbereich und können deshalb vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden. Die vorangegangenen Bef liegungen in den Jahren 2014 und 2019 haben sich als entscheidend für die Entwicklung verschiedener kantonaler Geodatensätze erwiesen. So sind beispielsweise das Terrainmodell und das Vegetationshöhenmodell, die in einem Raster die Höhe des Bodens respektive der Vegetation abbilden, wichtige forstliche Planungsgrundlagen.

LiDAR-Daten können als dreidimensionale Punktwolken dargestellt werden. Die aktuelle Erhebung erfolgt mit einer Punktdichte von 20 Punkten pro Quadratmeter. Die Punktwolke wird in die Klassen Boden, Vegetation, Gebäude, Wasser, Brücken sowie Freileitungen, Masten und Antennen klassiert. Da für viele Fernerkundungsprodukte wie beispielsweise das erwähnte Terrainmodell LiDAR-Punkte unterhalb der Baumkronen von Bedeutung sind, findet die Befliegung vor dem Laubaustrieb statt.

Auch ausserhalb der Forstwelt werden LiDAR-Daten verwendet. So zum Beispiel für die Entwicklung von kantonalen Klimakarten, welche eine zentrale Planungsgrundlage für eine hitzeangepasste Siedlungsentwicklung darstellen. Die Befliegung findet von Mitte Februar, bis Ende März 2024 statt und wird von einem Zweierteam durch die BSF Swissphoto AG durchgeführt. Der Sensor-Operateur bedient den Laserscanner, während der Pilot die speziell ausgerüstete Cessna 208 steuert. Die Maschine f liegt den Kanton Aargau ungefähr 1000 Meter über Boden in regelmässigen Linien ab. Die Flüge finden voraussichtlich nachts statt. Es wird mit sieben bis acht Flugmissionen gerechnet.

Die LiDAR-Daten stehen Interessierten und Fachleuten voraussichtlich ab Herbst 2024 über den normalen AGIS-Geodatenshop zur Verfügung. (mgt/nfz)