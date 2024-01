Leuchtende Fenster, strahlende Kinderaugen

Dieses Jahr durfte die Adventsfenstereröffnung des Schulhauses Hugenfeld in Rheinfelden nach langer Zeit endlich wieder im gewohnt feierlichen Rahmen stattfinden. Coronabedingt fiel die letzte Eröffnung der neu hergestellten Fenster, wie sie normalerweise alle zwei Jahre durchgeführt wird, aus. Umso grösser war die Freude aller beteiligten Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und der Schulleitung, dass dieser schöne Anlass jetzt wieder gefeiert werden durfte. Die Lehrpersonen begannen mit der Planung der Eröffnung schon zu Beginn des Schuljahres, übten fleissig die Lieder mit den Kindern und gestalteten den Fensterschmuck zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Kindergärten sowie der Primarschule des Schulkreises Altstadt.

Am Abend des 5. Dezembers fand in der Kirche St. Martin ein Konzert mit allen Schülerinnen und Schülern statt. Im Anschluss versammelten sich alle Anwesenden auf dem Vorplatz des Schulhauses und die Kinder zählten inbrünstig den Countdown für das Erhellen der Adventsfenster, die sie so tatkräftig mitgestaltet haben. Stolz und mit strahlenden Augen betrachteten sie die wunderschönen bunten Fenster, welche noch bis am 7. Januar jeden Abend die Besucherinnen und Besucher der Rheinfelder Altstadt erfreuen. (mgt)