Lebensfreude – ein wunderbares Geschenk

Gedanken zu Weihnachten

WALTER HERZOG

«Freude herrscht!» sagte Alt-Bundesrat Adolf Ogi vor 31 Jahren, als er mit Claude Nicollier, dem ersten Schweizer Astronauten im Weltall, telefonierte. Ein Ausdruck, welcher in der Schweiz in der Folge zum Kulturgut wurde.

Gewiss, in der heutigen Zeit scheint nicht überall auf der Welt – auch nicht bei uns – nur Freude zu herrschen.

Dass «Freude-Haben» nie ein Dauerzustand sein kann, musste auch Adolf Ogi erfahren: Sein Sohn Mathias musste bereits mit erst 35 Jahren, wegen einer heimtückischen Krankheit, die Welt verlassen. Eine sehr schmerzliche Erfahrung für den beliebten Alt-Bundesrat und seine Familie.

Wie wichtig es dennoch ist, auch gerade in schwierigen Zeiten nach vorne zu schauen und weiter aktiv in die Zukunft zu gehen, zeigte Adolf Ogi, in dem er zusammen mit seiner Familie, in Gedenken an den verstorbenen Sohn, die Stiftung «Freude herrscht» gründete. Diese gemeinnützige Institution engagiert sich für die Welt von morgen. «Kinder sind unsere Zukunft, sie wachsen heute auf und leben bald schon in der Welt von morgen. Damit sie diese Welt mitgestalten und prägen können, benötigen Kinder gesunde und starke Ressourcen», betont die Stiftung der Familie Ogi.

Die Stiftung «Freude herrscht» legt den Fokus dabei auf Kameradschaft und Durchhaltewillen, körperliche Leistungsfähigkeit und Lebensfreude. Auf diese Weise will die Stiftung Kinder von heute für die Welt von morgen motivieren und begeistern. Die Stiftung unterstützt Programme, die bei Kindern ein gesundes Selbstbewusstsein fördern.

Wie wichtig gerade in schwierigen Momenten aufmunternde Worte, freudige Begegnungen, ein Lächeln oder eine Umarmung sind, erlebte auch der Westschweizer André Poulie als Kind. Nach einem Unfall musste er mehrere Monate im Spital verbringen. Die regelmässigen aufmunternden Besuche seiner humorvollen, lebenslustigen Mutter brachten ihm dabei viel Freude und Abwechslung vom Spitalalltag und trugen wesentlich zu seiner Genesung bei. Der Name der Mutter war «Theodora». Nach ihrem Tod haben sich die beiden Brüder Poulie dazu entschlossen, in Erinnerung an den humorvollen und positiven Charakter ihrer Mutter und ihr wertvolles Wirken eine Stiftung zu gründen und haben diese nach ihr «Theodora» benannt. Die «Stiftung mit den sympathischen Clowns», inzwischen schweizweit bekannt, ist eine gemeinnützige Organisation für das Wohl der Kinder in den Spitälern und spezialisierten Institutionen. Ziel der Stiftung ist es, mit dem Einsatz von professionellen Künstlern, den Clowns als «Traumdoktoren», den Alltag der Kinder mit Momenten der Freude und des Lachens aufzuheitern. Die Charakterzüge von Mutter Theodora stellen bis heute eine grosse Inspirationsquelle für die «Traumdoktoren» dar. Es entstehen gemeinsame, fantasievolle und lustige Momente, die das Kind und seine Angehörigen aufheitern, damit diese ihren schwierigen Alltag für einen Moment vergessen können.

Heute sind es über 100 000 Kinderbesuche im Jahr, die dank den rund 70 Traumdoktoren möglich sind. Eine wunderbare Sache!

Stellen wir uns als Weihnachtswunsch vor, zu den 70 positiv eingestellten «Traumdoktoren» kämen neu auch wir alle dazu und schenkten tagtäglich unseren Mitmenschen ebenfalls ein Lächeln, eine Umarmung und ein kleines Stück Lebensfreude.

Wäre dies nicht ein wunderbares Geschenk?