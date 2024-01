Lea Markovic ist die Topfavoritin

Lea Markovic (N4, 50) ist die grosse Favoritin auf den Titel der Aargauer Meisterin in der offenen Kategorie in Zofingen. Die Fricker U18-Juniorin (spielt für den TC Brugg) ist die einzige N-Spielerin im Turnier und wird daher als Nummer eins der Setzliste geführt. An der Favoritenrolle von Markovic ändert auch die Tatsache nichts, dass sie an den Junioren Schweizer Meisterschaften letzte Woche eine etwas überraschende Erstrunden-Niederlage gegen eine R1-klassierte Spielerin kassiert hatte. Die nominell stärksten Kontrahentinnen von Markovic im Kampf um den Aargauer Meistertitel bei den Frauen sind Julia Brack (R2, TC Murgenthal) und Nastassja Wittmer (R2, TC Spreitenbach). Die beiden befinden sich jedoch in derselben Tableauhälfte, so dass Markovic frühstens im Final auf eine der beiden R2-Spielerinnen treffen könnte.

Offene Ausgangslage

Wesentlich ausgeglichener präsentiert sich die Ausgangslage in der Kategorie R4/R6 der Frauen. Von den insgesamt 15 Spielerinnen sind deren fünf R4-klassiert und wollen daher sicherlich ein Wörtchen mitreden im Kampf um den Titel. Top gesetzt ist Anke Geissler (R4, TC Frick) vor Noëlle Angelicchio (R4, TC Teufenthal), Ashley Melzig (R4, TC Reinach) und Noemi Saner (R4, TC Mümliswil). Es ist jedoch auch durchaus möglich, dass eine der fünf R5-klassierten Spielerinnen in den Titelkampf eingreifen kann. (mgt)