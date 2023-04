Am Ostersamstag fand in Eiken der 57. Osterlauf statt. Bei bestem Laufwetter starteten Daniel Hasler (Herren 1), Nicole Oppe (Lady 3) und Rita Hediger (Lady 3) beim Hasenlauf über 5,85 Kilometer. Auch Sybille Winter ging in der Kategorie Teamläufe über die selbe Distanz an den ...