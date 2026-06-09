Laufenburger Bibliothek sucht neuen Standort

Die Apotheke im XL-Zentrum in Laufenburg soll saniert und erweitert werden. Für dieses Vorhaben wird zusätzlicher Raum benötigt – betroffen davon sind die Räumlichkeiten der Bibliothek. Gemeinsam mit der Stadt wird deshalb ...

Laut Stadtbehörde laufen derzeit verschiedene Abklärungen

Die Apotheke im XL-Zentrum in Laufenburg soll saniert und erweitert werden. Für dieses Vorhaben wird zusätzlicher Raum benötigt – betroffen davon sind die Räumlichkeiten der Bibliothek. Gemeinsam mit der Stadt wird deshalb ein neuer, gut erreichbarer Standort gesucht.

Susanne Hörth

Vor über 15 Jahren zog die Bibliothek Laufenburg von der Winterthurerstrasse in die grösseren Räume des XL-Zentrums gegenüber dem Bahnhof um. Nun steht dem Bibliotheksteam erneut ein Umzug bevor. «Auslöser ist eine Anfrage der Apotheke, die eine Sanierung und Erweiterung plant und dafür mehr Platz benötigt. Der Stadtrat hat Anfang Jahr beschlossen, dieses Anliegen grundsätzlich zu unterstützen», erklärt Vizeammann Martin Steinacher auf Anfrage. Gleichzeitig betont er: «Dem Stadtrat ist es ein grosses Anliegen, dass das Bibliotheksangebot in Laufenburg weiterhin bestehen bleibt. Die Bibliothek ist ein wichtiger Ort für die Bevölkerung und soll auch künftig gut erreichbar, attraktiv und einladend sein.»

Zentrale Lage wichtig

Die Stadt unterstützt deshalb aktiv die Suche nach geeigneten neuen Räumlichkeiten. Laut Steinacher wurden in den vergangenen Monaten verschiedene Standorte geprüft. «Im Vordergrund standen dabei die räumlichen Anforderungen der Bibliothek sowie eine zentrale Lage. Die Mitarbeitenden der Bibliothek werden bei Fragen der Standortwahl und der Raumgestaltung einbezogen.» Wie bisher übernimmt die Stadt auch am neuen Standort die Mietkosten, bestätigt der Vizeammann. Konkrete Angaben zu einem zukünftigen Standort kann Steinacher noch nicht machen. «Derzeit laufen weitere Abklärungen sowie Kostenschätzungen zu den nötigen baulichen Massnahmen. Auch der Mietvertrag am aktuellen Standort ist noch nicht gekündigt, und ein neuer Mietvertrag wurde noch nicht unterzeichnet.»

Für den Laufenburger Stadtrat ist klar, dass das heutige Angebot der Bibliothek nach Möglichkeit vollständig an einem neuen Standort weitergeführt werden soll. Sobald dieser feststeht, können auch detailliertere Informationen zum weiteren Vorgehen, zum Zeitplan und zu möglichen Auswirkungen auf den Bibliotheksbetrieb kommuniziert werden.