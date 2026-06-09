Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Laufenburger Bibliothek sucht neuen Standort

  09.06.2026 Laufenburg
Die Erweiterungspläne der Apotheke betreffen die Bibliothek. Foto: Susanne Hörth
Die Erweiterungspläne der Apotheke betreffen die Bibliothek. Foto: Susanne Hörth

Laut Stadtbehörde laufen derzeit verschiedene Abklärungen

Die Apotheke im XL-Zentrum in Laufenburg soll saniert und erweitert werden. Für dieses Vorhaben wird zusätzlicher Raum benötigt – betroffen davon sind die Räumlichkeiten der Bibliothek. Gemeinsam mit der Stadt wird deshalb ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote