Langsamkeit ist Trumpf

Letztmals unter Vereinspräsident Geri Zumsteg und erstmals unter neuem Geschäftsführer Christian Schweizer findet am 16. Juni der 19. slowUp Hochrhein statt. Die Organisatoren hoffen, dass dieses Jahr viele Teilnehmende die freiwillige Vignette lösen und damit dem Anlass eine Zukunft ermöglichen.

Susanne Hörth

«Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren», sagte Christian Schweizer am Dienstagnachmittag im Kaister Gemeindehaus. Er leitet neu die Geschäftsstelle vom slowUp Hochrhein. Jährlich nehmen an diesem entschleunigten Anlass bis zu 20 000 Personen teil. Dafür wird ein 32 Kilometer langer Rundkurs über neun Gemeinden in zwei Ländern für den motorisierten Verkehr gesperrt. Am 16. Juni ist es wieder so weit. Der 19. slowUp am Hochrhein mit offiziellem Start in Kaisten lädt zum Mitmachen, und das ganz dem eigenen Tempo folgend, ein.

Um das zu ermöglichen, ist im Vorfeld viel Arbeit notwendig. Er habe in den vergangenen Monaten einen Eindruck davon bekommen, welch grossen Aufwand die Organisation mit sich bringt, meinte Christian Schweizer. «Auch wenn es für viele nach so vielen Durchführungen nach einem Selbstläufer aussieht, so ist es das nicht», warf Vereinspräsident Geri Zumsteg ein und nannte als Beispiele die vielen Absprachen, Verhandlungen und Bewilligungen über die Landesgrenzen hinweg.

«Die grosse Herausforderung bei allen Anlässen in der Grenzregion sind die Finanzen», so Zumsteg. Zwar würden angefragte Sponsoren immer auch die Schönheit der Region loben. Gehe es dann aber um finanzielle Unterstützung, so heisse es vielfach: «50 Prozent der Gäste und Teilnehmenden kommen aus dem Ausland und sind deshalb für uns kein Zielpublikum». «Das Budget ist kleiner geworden, die Kosten hingegen bleiben gleich hoch», setzte hier ebenfalls Christian Schweizer an. Kosten, die mit 120 000 Franken zu Buche schlagen. «Der grösste Posten dabei ist die Sicherheit.» Um den Anlass in Zukunft sichern zu können, wiesen Zumsteg wie auch Schweizer mehrfach auf die freiwillige Vignette hin. Wer diesen 5 Franken/5 Euro teuren Solidaritäts-Auf kleber löse, trage einen wichtigen Beitrag zum Weiterbestehen des beliebten Anlasses bei. Die Vignetten können am slowUp-Tag direkt oder im Voraus bei einigen Geschäften und Gemeinden bezogen werden (mehr dazu auf https://slowup.ch/hochrhein/de.html.)

Ein besonderes Lob sprach Christian Schweizer den Vereinen aus. Durch ihr Mitmachen, das Führen von Verpf legungs- und Unterhaltungsangeboten entlang der Rundstrecke leisten sie einen grossen Beitrag an das Volksfest slowUp. Der Erlös geht vollumfänglich in die jeweiligen Vereinskassen.

Mann der ersten Stunde

Geri Zumsteg hat den slowUp Hochrhein gemeinsam mit Mitstreitern ins Leben gerufen. Er gehört dem Vereinsvorstand seit 2003 an, seit 14 Jahren als Präsident. Er wird dieses Amt auf die nächste Versammlung hin abgeben. Eigentlich hatte er diesen Schritt schon früher geplant. Finanzielle wie auch personelle Schwierigkeiten und damit ein mögliches Aus des Anlasses hatten ihn aber letztes Jahr davon abgehalten. Die kritische Phase konnte zum Glück überwunden werden. Für den Vorstand meldeten sich interessierte Personen und mit Christian Schweizer fand sich zudem ein engagierter, neuer Geschäftsleiter.

An der Medienkonferenz war letzterem die Freude deutlich anzumerken, dass bereits jetzt schon so viele Rädchen ineinandergreifen. Es braucht sie alle, vielmehr das grosse Miteinander, damit der 19. slowUp Hochrhein ins Rollen gebracht werden kann.

Stephan Wiestner, Kaister Gemeinderat, freute sich, dass dieses Jahr der Start wieder in Kaisten erfolgt. Vorgängig zum offiziellen Start um 10 Uhr werden bei der Mehrzweckhalle nach Einstimmung durch die Alphorngruppe Kaisten, Begrüssungsworte durch den Kaister Gemeinderat, Aargauer Grossratspräsidentin Mirjam Kosch sowie Martin Kistler, Landrat des Landkreises Waldshut erfolgen.