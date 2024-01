Kyburz und Leone nominiert

Eine Nominationsjury hat die sechs Nominierten für die Wahl «Aargauer Sportler des Jahres 2023» bestimmt. Es sind dies Michelle Heimberg (Wasserspringen), Matthias Kyburz (Orientierungslauf), Chiara Leone (Schiessen), Elena Quirici (Karate), Nils Stump (Judo) und das Team Tirinzoni (Curling).

Das Aargauer Sportjahr 2023 war ein erfolgreiches Jahr. Das zeigt die Tatsache, dass die Jury bei der Auswahl der sechs Nominierten für die Wahl die Qual der Wahl hatte. Und so kommt es, dass in diesem Jahr mehrere Medaillengewinnerinnen und -gewinner an Welt- und Europameisterschaften den Sprung in die Top 6 der Nominierten nicht geschafft haben. Nun sind es zwei Männer, drei Frauen und ein Frauenteam, die um die Nachfolge von Beachsoccer-Spieler Noel Ott kämpfen. Er hat die Wahl im letzten Jahr gewonnen. Aus dem Fricktal sind mit Matthias Kyburz und Chiara Leone gleich zwei Sportler dabei.

Matthias Kyburz ist bereits «Stammgast» an der Wahl «Aargauer Sportler des Jahres». Bereits zum neunten Mal ist der 33-jährige Orientierungsläufer aus Möhlin mit dabei. Die diesjährige Nomination hat er sich mit einer grossartigen Saison 2023 verdient: Kyburz wurde Weltmeister über die Mitteldistanz und mit der Staffel, gewann WM-Silber über die Langdistanz, wurde Europameister im Sprint und im Knock- Out-Sprint und sicherte sich EM-Silber in der Sprintstaffel. Zudem gewann Kyburz auch den Gesamtweltcup und holte Gold an den Schweizer Meisterschaften im Crosslauf und über die Mitteldistanz. Chiara Leone,die 25-jährige Profischützin aus Frick, blickt auf ihre bislang mit Abstand erfolgreichste Saison zurück. Chiara Leone hat an Grossanlässen regelrecht Medaillen gehamstert. Sie wurde Weltmeisterin im Team- und im Mixed-Wettkampf Gewehr-50-Meter liegend. Zudem gewann sie an den European Games Gold im Team 10-Meter-Luftgewehr und Silber im Team im Dreistellungswettkampf über 50 Meter. Und auch an den Militär-Weltmeisterschaften durfte sie sich vier Medaillen umhängen lassen: Chiara Leone kürte sich zur Weltmeisterin im 50-Meter-Liegendmatch im Einzel und im Team sowie im Dreistellungswettkampf im Team. Im Dreistellungswettkampf 50 Meter im Einzel gab es zudem noch die Bronzemedaille. Auch im Weltcup konnte sie sich einen Sieg gutschreiben lassen. Diesen errang sie im Dreistellungswettkampf mit dem Team. Zudem wurde sie auch Schweizer Meisterin im 10-Meter-Luftgewehr.

Weiter wurde Michelle Heimberg (Wasserspringen) nominiert. Die 23-jährige Fislisbacherin hat in diesem Jahr im Weltcup mit mehreren Klassierungen in den Top 10 überzeugt und hat vor allem an den European Games in Krakau gross aufgetrumpft.

Elena Quirici, die Aargauer Sportlerin des Jahres 2019, ist auch in diesem Jahr wieder für die Wahl nominiert. Die 29-jährige Karateka aus Schinznach-Dorf krönte sich zur Europameisterin in der Kategorie Kumite bis 68 Kilogramm, holte sich in derselben Kategorie auch die Silbermedaille an den Weltmeisterschaften und den European Games und wurde Schweizer Meisterin.

Auch nominiert wurde der 26-jährige Nils Stump (Judo), der in Windisch wohnt. Er schaffte in dieser Saison gleich doppelt Historisches. Zuerst gewann er in Tel Aviv im Februar seinen zweiten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Einen Titel auf dieser Stufe hat vor ihm noch nie ein Schweizer Judoka gewonnen. An den Weltmeisterschaften im Mai doppelte er dann sogleich nach. In der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm war er der stärkste Athlet und konnte sich die Goldmedaille umhängen lassen – erneut als erster Schweizer überhaupt im Judo.

Nominiert ist auch das Team Tirinzoni vom Curling Club Aarau. Dieses ist derzeit das Mass aller Dinge im internationalen Curlingsport. Die Aarauerinnen holten sich im letzten März zum vierten Mal in Serie den Weltmeistertitel – und dies ohne auch nur ein einziges Spiel zu verlieren. (nfz)

Ab sofort können die Aargauer Sportlerin oder der Aargauer Sportler des Jahres unter www.aargauersport.ch/sport-gala gewählt werden.