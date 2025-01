Auch in diesem Jahr bietet der Samariterverein Möhlin in seinem Kurslokal an der Schallengasse mehrere Nothilfekurse, Nothilfe-Refreshkurse, Kurse für Nothilfe bei Kleinkindern und Kindern sowie BLS-AED SRC-Kurse an. Infos und Anmeldung im Internet. (mgt)

Share Share