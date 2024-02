Krimi-Theater, Nachtskifahren und Sonnenaufgang

Schneesportwoche der Gemeinden Wölflinswil und Oberhof

In der ersten Sportferienwoche verbrachten 54 Teilnehmende aus den Gemeinden Wölf linswil und Oberhof mit 16 Leitenden eine abwechslungsreiche Schneesportwoche auf der Bettmeralp. Nach etwas Neuschnee und Nebel am Sonntag und Montag zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Von Sonntag bis Freitag waren alle auf den Pisten in Ski- und Snowboardgruppen unterwegs, grosse Fortschritte wurden erzielt. Auch am Abend wurde einiges geboten: Am Montag führten die Leitenden ein Krimi-Rätsel-Theater auf, am Dienstag ging es zum Nachtskifahren und am Mittwoch zum Schlitteln. Am Donnerstag stand Disco auf dem Programm. Trotz Disco standen die motivierten Kids der 8. und 9. Klasse am Freitagmorgen früh auf und wanderten kurz nach 6 Uhr mit drei Leitenden los, um den Sonnenaufgang vom nächstgelegenen Gipfel aus zu bestaunen. Ein letztes Wochen-Highlight war der bunte Abend. Als Abschluss der Woche wurde nochmals getanzt, gefeiert und der im Lager geschnittene Lagerrückblickfilm geschaut. Es war eine fantastische Woche, die allen riesigen Spass gemacht hat. (mgt)