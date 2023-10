Am Mittwoch, 25. Oktober hält der bekannte Historiker Jürg Stüssi-Lauterburg aus Windisch im Fricktaler Museum einen Vortrag. Der Referent gibt Einblick in die Schweizer Geschichte ab 1912 unter dem Aspekt der Bedrohungen, der Abwehr und der Friedenshoffnung am Ende des Kalten ...