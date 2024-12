Auch dieses Jahr findet wieder das alljährliche Konzert zum Jahreswechsel des Gesangsensembles «Voix celestes» in Eiken, Stein und Dogern statt. Es findet am 31. Dezember um 10 Uhr in der katholischen Kirche in Stein, um 18 Uhr in der katholischen Kirche in Eiken sowie am 1. Januar 2025 um 18 Uhr in der katholischen Kirche Dogern (DE) statt. (mgt)