Kontrollen in Aargauer Spezialitätenläden und Take-aways

Die Kantonspolizei Aargau und das Migrationsamt kontrollierten am Dienstag mehrere Spezialitätenläden und Take-Aways. Dabei stellten sie in fünf Betrieben Verstösse fest. In Aarburg wurde ein Mann ohne Aufenthaltsbewilligung vorläufig festgenommen.

Am Dienstag, 29. Juli, zwischen 11 und 17 Uhr führte die Kantonspolizei Aargau zusammen mit dem Migrationsamt des Kantons Aargau an verschiedenen Orten im Kanton Kontrollen durch. Dabei lag der Fokus auf sogenannten Spezialitätenläden und Take-Aways.

In sechs Betrieben gab es keine Beanstandungen. Bei fünf Unternehmen stellten die Kontrollorgane jedoch Mängel fest. In Lenzburg, Aarau und Buchs wurden Verstösse bei Alterskontrollen und fehlende Produktbeschriftungen festgestellt. Zudem mussten Waren vorläufig sichergestellt werden. In einem Fall wurden falsche Mehrwertsteuersätze angewendet.

In Aarburg traf die Polizei zwei Personen an, die ohne Bewilligung arbeiteten. Einer davon, ein 32-jähriger Türke, verfügte über keine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz und wurde vorläufig festgenommen. Der anwesende Geschäftsführer wurde angezeigt.

Die Kantonspolizei Aargau wird auch künftig Kontrollen im Spezialgewerbe durchführen und Missstände konsequent zur Anzeige bringen.