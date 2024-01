Kommunaler Schutz ist eine Knacknuss

Klare Pläne für eine Neubebauung des Laufenburger Schützen-Areals sind in naher Zukunft nicht realistisch. Wenn auch der Kredit für den Abbruch der «Schützen»-Liegenschaft von der Gemeindeversammlung genehmigt ist, so sind nach wie vor zwei Einsprachen hängig.

Susanne Hörth

An der Gemeindeversammlung im November 2023 hatte der Laufenburger Stadtrat darauf hingewiesen, dass bei der durch einen Brand unbewohnbar gewordenen Liegenschaft Schützen die Frist für die Entschädigung durch die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) bald verfällt. Mittlerweile ist bekannt, dass die AGV auf entsprechendes Gesuch der Stadt die Wiederaufbaufrist der Liegenschaft bis Januar 2026 verlängert hat. «Die Planungsunsicherheit ist aufgrund des kommunalen Schutzes des Schützen gross», geht Stadtschreiber Marco Waser auf die Frage ein, ob bis zu jenem Zeitpunkt klare Pläne für eine Neubebauung des Schützen-Areals vorliegen müssen. Im Sommer 2023 hatte der Stadtrat ein Gesuch für den Gesamtrückbau des «Schützen» bei der Laufenburger Bauverwaltung eingereicht. Die beiden auf das Rückbaugesuch eingegangenen Einwendungen sind nach wie vor hängig. Um bei einer für die Stadt erfolgreichen Behandlung dieser Einsprachen für die nächsten Schritte vorbereitet zu sein, wurde der Versammlung im November 2023 trotzdem ein Kredit in Höhe von 360 000 Franken für den Rückbau des «Schützen» vorgelegt. Genehmigt wurde nach längerer Diskussion ein reduzierter Betrag von 280 000 Franken für den Abriss.

Ein Parkhaus

Das aus einem Ideenwettbewerb Ende 2021 hervorgegangene Siegerprojekt sieht auf dem Schützen-Areal ein mehrgeschossiges Parkhaus mit bis zu 190 Parkplätzen vor. «Die vom Beurteilungsgremium favorisierten Projekte haben das baufällige Gebäude nicht einbezogen, nachdem aus ihrer Sicht für die Entwicklung des Zentrums ein Ersatzneubau die beste Lösung darstellt», führt hierzu Marco Waser aus. Das Präqualifikationsverfahren hätte ebenfalls aufgezeigt, dass die Errichtung eines Parkhauses auf der Parzelle Schützen für die Zentrumsentwicklung und die Beachtung der öffentlichen Interessen am sinnvollsten sei. «Die Anforderungen an das Projekt sind aufgrund der exponierten Lage und dem Zukunftspotenzial der Parzelle hoch», betont der Stadtschreiber. Nebst der Projektentwicklung müsse auch eine planungsrechtliche Sicherung in Form eines Gestaltungsplans erwirkt werden. Diesen wiederum gelte es parallel zur laufenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung zu erarbeiten. Die erschwerenden Umstände haben letztlich dazu geführt, dass das Richtprojekt noch nicht erarbeitet werden konnte. «Welche Form es schlussendlich annimmt, ist Gegenstand der Diskussionen und muss von der Arbeitsgruppe weiterbearbeitet werden.»

Areale Burgmatt und Schützen

Gegenüber des Schützen-Geländes befindet sich – getrennt durch die Strasse und verbunden durch eine provisorische Passerelle – das Burgmatt-Areal mit dem Primarschulhaus. Auch dieses Areal wurde im durchgeführten Ideenwettbewerb in die Überlegungen einbezogen. Derzeitige und künftige Entwicklungen seien ebenso zu berücksichtigen, meint Waser. Auf das Projekt direkt Einfluss nehmen würden beispielsweise das Parkierungsregime Altstadt, die Sanierung des Marktplatz-Parkhauses, die Schulraumplanung, die Sanierung Schulhaus Burgmatt, der Halbstundentakt oder auch der Bevölkerungszuwachs.

Laufenburger «Schützen»

Auf die Frage, ob auch mit einem Teilrückbau der Gebäude auf dem Schützen-Areal begonnen werden kann, reagiert Stadtschreiber Marco Waser zurückhaltend: «Im Rahmen der Einigungsverhandlung müssen mögliche Varianten diskutiert werden. Ein Teilrückbau würde aber teurer kommen, als wenn die ganze Liegenschaft inklusive Anbau im gleichen Zug rückgebaut wird.» Bis eine definitive Bebauung des Schützen-Areals möglich ist, wird es noch einige Zeit dauern. Nach einem Abriss der Altliegenschaft soll das Gelände aber nicht brachliegen. Geplant ist eine Zwischennutzung mit 60 Parkplätzen. (sh)