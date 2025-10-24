«Klangbrücken» mit pentaTon

Das pentaTon Bläserquintett mit der Rheinfelder Oboistin Dominique Steiner veranstaltet auch dieses Jahr wieder seine traditionellen Herbstkonzerte und spielt in der Kapuzinerkirche Rheinfelden. Das Konzertprogramm steht unter dem Titel «Klangbrücken». Die Flüsse Moldau ...

Das pentaTon Bläserquintett mit der Rheinfelder Oboistin Dominique Steiner veranstaltet auch dieses Jahr wieder seine traditionellen Herbstkonzerte und spielt in der Kapuzinerkirche Rheinfelden. Das Konzertprogramm steht unter dem Titel «Klangbrücken». Die Flüsse Moldau und Donau durchziehen die Städte Prag und Wien und prägen als «künstlerische Lebensadern» seit jeher auch das kulturelle Geschehen dieser beiden Städte. Ein abwechslungsreicher Kammermusikabend mit vielfältigen Werken von Johannes Brahms, Joseph Bohuslav Foerster und Antonín Dvorˇák wartet auf das Publikum.

Das Konzert findet statt am Sonntag, 26. Oktober, um 17 Uhr, in der Kapuzinerkirche Rheinfelden. Der Eintritt ist frei, Kollekte. (mgt)

www.pentaton.ch