Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Klangbrücken» mit pentaTon

  24.10.2025 Rheinfelden
PentaTon gastieren am Sonntag in der Kapuzinerkirche in Rheinfelden. Foto: zVg
PentaTon gastieren am Sonntag in der Kapuzinerkirche in Rheinfelden. Foto: zVg

Das pentaTon Bläserquintett mit der Rheinfelder Oboistin Dominique Steiner veranstaltet auch dieses Jahr wieder seine traditionellen Herbstkonzerte und spielt in der Kapuzinerkirche Rheinfelden. Das Konzertprogramm steht unter dem Titel «Klangbrücken». Die Flüsse Moldau ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote