Kiwanis-Club verkauft Bergkäse

Der Kiwanis-Club Rheinfelden engagiert sich am Rheinfelder Herbstmarkt vom 4. und 5. Oktober für Kinder und Jugendliche der Musikschule Unteres Fricktal. Wie im Vorjahr werden am Kiwanis-Stand an der Marktgasse 3 bei der Habanito-Lounge verschiedene Käsesorten von der Alpkäserei Bleiki im Kanton Nidwalden verkauft. Neben verschiedenen Käsesorten gibt es auch frisch zuberei tete Bratkäseschnitten. Der Gewinn aus dem Käseverkauf fliesst vollumfänglich an die Musikschule Unteres Fricktal. (mgt)