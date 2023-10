Kindertheater: «Ein Nasenbär kracht durchs Dach»

Die vom Verein «schjkk» organisierten Kindertheater starten in die Herbst- und Wintersaison. Kommenden Sonntag, 15. Oktober, kracht der Nasenbär durchs Dach und das Besondere an dieser Inszenierung ist, dass sie gänzlich ohne verständliche Worte auskommt. Maus und Nasenbär singen, brabbeln, schimpfen und jubeln in einer Phantasiesprache, die jedes Kind verstehen kann, egal aus welchem Land es kommt. Die Puppenspielerin Susanne End glänzt mit Spielwitz, Gesang und Mundtrompete und wenn die Maus auf der Wäscheleine abrockt, wippen alle Kinder mit. Begleitet werden die Figuren vom Multi-Instrumentalisten Georg Holtbernd. Er zaubert Stimmungen und steigert Spannung und komische Momente mit ungewöhnlichen Instrumenten wie Maultrommel und Miniklavier. Das Stück ist für die ganze Familie ab vier Jahren und dauert zirka 45 Minuten. Gespielt wird in der Kapuzinerkirche in Rheinfelden um 15 Uhr, weitere Infos im Internet. Karten können vorab reserviert (info@ schjkk.ch) oder direkt an der Tageskasse ab 14 Uhr bezogen werden. (mgt)

www.schjkk.ch