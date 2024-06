Die Vereinsreise der Frauen Herznach – Ueken führte via Luzern über den Brünig vorbei am Freilichtmuseum Ballenberg direkt vors Bretterhotel von Mundartsänger Trauffer in Hofstetten. Nach der Führung durch die Produktion der «Trauffer-Spielsachen» mit den berühmten Kühen und dem Mittagessen ging’s auf den Erlebnisrundgang. Ab Brienzwiler kehrten die Frauen mit dem Car und vielen Eindrücken heim ins Fricktal. (mgt) Foto: zVg