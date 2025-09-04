Kandidaten für die GPFK stellen sich vor

Am 28. September wählt Rheinfelden erneut. Nebst Ammann und Vizeammann stellen sich auch Bürgerinnen und Bürger für die Wahl in die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission GPFK zur Verfügung. Um den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit zu ...

Am 28. September wählt Rheinfelden erneut. Nebst Ammann und Vizeammann stellen sich auch Bürgerinnen und Bürger für die Wahl in die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission GPFK zur Verfügung. Um den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit zu geben, diese kennenzulernen, laden die Ortsparteien alle Interessierten zu einem Podiumsgespräch ein. Dieses findet am Dienstag, 9. September, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt. (mgt)