In Windisch fand ein vom «Ju-Jitsu & Judo Club» Brugg organisiertes Turnier für Schüler im Alter von 7 bis 14 Jahren statt. Es traten Wettkämpfer diverser Vereine an. Vom «Judo & Ju Jitsu Club» Möhlin nahmen drei Kinder am Turnier teil.

