Das Ja zur Südspange löst in Eiken unterschiedliche Reaktionen aus

Deutlich mit 109 Ja-Stimmen gegen 22 Nein-Stimmen hat der Grosse Rat am Dienstag die Weichen im Sisslerfeld gestellt. Die Erschliessung soll von Süden her erfolgen. Der Entscheid sorgt beim Eiker Gemeinderat für Freude, beim Bürgerkomitee für Frust.

Susanne Hörth

Am Dienstag hat der Grosse Rat ein klares Bekenntnis für die Verkehrserschliessung im Sisslerfeld gesprochen. Wenn sich auch gerade aus dem Fricktal einige Grossrätinnen und Grossräte in ihren Wortmeldungen gegen das Geschäft äusserten, war das spätere Resultat eindeutig: Der kantonale Nutzungsplan «Südspange ESP Sisslerfeld» wurde mit 109 Ja- gegen 22 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen deutlich genehmigt. Die Debatte im Grossratssaal verfolgten am Dienstagmorgen von der Zuschauertribüne aus auch drei Eiker Gemeinderäte gespannt, unter ihnen Gemeindeammann Stefan Grunder. Froh und dankbar ist er für das eindeutige Zeichen, welches der Grosse Rat mit dem kantonalen Nutzungsplan und der Erschliessung für den Verkehr von Süden her gesetzt hat. «Es geht nicht zuletzt um Planungssicherheit für Bachem», betont Gemeindeschreiber Marcel Notter. Das Baselbieter Pharmaunternehmen beabsichtigt in naher Zukunft, einen Standort auf Eiker Gemeindebann im Sisslerfeld zu eröffnen.

Spannend seien die Voten der verschiedenen Fraktionen gewesen, so der Eiker Gemeinderat. «Es wurde deutlich, dass sich das Parlament des Kantons Aargau ernsthaft und vertieft mit dem anspruchsvollen Sachgeschäft auseinandergesetzt hat.» Dass auch kritische Punkte angesprochen und nichts unter den Tisch gewischt wurde, erachtet der Gemeinderat ebenfalls als sehr wichtig. Besonders positiv werten die Eiker Gemeinderäte, dass sich die beiden Grossräte aus Münchwilen und Stein, die gleichzeitig Gemeindeammänner in ihren Gemeinden sind, zugunsten des kantonalen Nutzungsplans und der Südspange geäussert hatten. FDP-Grossrat Beat Käser hatte in seinen Worten darauf hingewiesen, es brauche die Südspange zwingend, um für das künftige Verkehrsaufkommen gewappnet zu sein. Er ging zudem auf die tiefen Steuerfüsse von Kaiseraugst mit 60, Sisseln mit 80 und Stein mit 88 Prozent ein. Die würden nicht aus heiterem Himmel kommen, sondern durch die Ansiedlung von wertschöpfender Industrie. Die Bachem-Ansiedlung sei ein Gewinn für die Gemeinde. Mit der Zustimmung zur Nutzungsplanung mit der Südspange werde die richtige Richtung eingeschlagen.

Grosse Enttäuschung beim Komitee

So gross die Freude beim Eiker Gemeinderat, so gross ist ebenfalls die Enttäuschung bei Georges Collin und Marcel Weiss vom Eiker Bürgerkomitee «Für Bachem, gegen die Südspange – es geht auch anders». Das Komitee hat bis zuletzt für die günstigere Norderschliessung gekämpft. Auch, um damit die Finanzsicherheit der Gemeinde für andere wichtige Investitionen zu erhalten. Wie die Gemeinde Eiken mitteilt, kann der vom Bürgerkomitee erst gerade kürzlich geforderten Ansetzung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung mit Beschlussfassung über den Kostenanteil an der Südspange aufgrund rechtlicher Bestimmungen nicht nachgekommen werden. Die Gemeinde muss sich an den Gesamtkosten von 26 Millionen Franken mit rund 11 Millionen Franken beteiligen.

Südspange Sisslerfeld

So habe er die Politik während seiner aktiven Zeit als Gemeinderat und Gemeindeammann von Eiken nicht kennengelernt, meint Georges Collin. «Es geht mir nicht ums Verlieren oder Gewinnen. Sondern um ein Geschäft, welches nun verabschiedet ist und bei welchem nach wie vor Äusserungen gemacht werden, die so einfach nicht stimmen.» Zu keinem Zeitpunkt habe eine zielführende Diskussion stattgefunden. Die Meinungen waren weit im Voraus gemacht, ist Collin überzeugt. Er hat sich am Dienstag schriftlich bei den Grossrätinnen und Grossräten bedankt, die das Komitee in ihren Worten unterstützten. Seiner Ansicht nach hat der Grosse Rat des Kantons Aargau mit dieser Abstimmung «der Basisdemokratie eine Bankrotterklärung zugestellt». Damit würde die Verschleuderung von Steuergeldern unterstützt. Collin hofft, der Grosse Rat fühle sich verpflichtet, etwas zu tun, damit keine andere Gemeinde im Kanton künftig das erleben müsse, was Eiken erleben muss.

Der ehemalige Gemeindeschreiber von Eiken und Komitee-Mitglied Marcel Weiss setzt hinzu: «Wir wussten schon im Voraus, dass unser Anliegen keine Chance haben wird. Dazu sind die Abläufe zwischen Regierung und Grossem Rat zu festgefahren und auch im Geschäftsreglement vorgegeben.»

Den Voten der Regierungsräte Stephan Attiger und Dieter Egli hält er entgegen, dass entweder gezielt Schwarzmalerei betrieben wurde oder sie bezüglich der Südspange nicht dossiersicher seien. «Das Bürgerkomitee ist gewiss sehr enttäuscht darüber, wie unsere Demokratie gelebt wird. Im bisherigen Prozess wurde uns vor Augen geführt, wie Bürgerrechte gezielt ausgehebelt werden können.» Es sei dem Komitee immer um eine raumund verkehrsplanerische, wirtschaftlich gute und nachhaltige Lösung gegangen. Nicht auszudenken sei, wenn die Südspange gebaut ist und die vieldiskutierten sprudelnden Aktiensteuern doch nicht so fliessen sollten. (sh)