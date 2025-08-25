Jérôme Kym steht am US Open in der 2. Runde

Was für ein Grand-Slam-Debüt für Jérôme Kym (ATP 176)! Der Möhliner zeigte gegen den US-Amerikaner Ethan Quinn (ATP 81) eine starke Leistung, liess sich von Rückschlägen nicht unterkriegen. Der verdiente Lohn für den Auftritt: Der Einzug in die 2. Runde der US Open.

Die Partie war auf Sonntagabend, 19.50 Uhr (Schweizer Zeit), angesetzt. Obwohl Jérôme Kym zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Hauptfeld an einem Grand-Slam-Turnier stand, war von Nervosität zu Beginn der Partie nichts zu spüren. Mit 6:3 holte er sich den 1. Satz, rund eine halbe Stunde später durfte er nach zwei gelungenen Breaks auch über das 6:2 im 2. Satz jubeln. Schnell steuerte der 22-Jährige auf den Sieg hin.

Im 3. Satz folgte dann allerdings ein kurzer Einbruch. Quinn, der vom Heimpublikum auf dem Platz 12 in New York lautstark unterstützt wurde, meldete sich zurück. Dem Fricktaler unterliefen plötzlich mehr Fehler und er musste gleich zweimal seinen Aufschlag abgeben. Mit 6:3 gewann Quinn den Durchgang.

Davon liess sich Kym aber nicht unterkriegen. Im 4. Satz entwickelte sich eine spannende Partie auf Augenhöhe, in welcher beide Spieler ihre Momente hatten. Ein Break liess kein Akteur zu, also musste das Tiebreak entscheiden. In der Kurzentscheidung übernahm der Schweizer dann das Zepter. Nach 2 Stunden und 52 Minuten durfte er zum Sieg aufschlagen – und nutzte seinen zweiten Matchball souverän. «Die Stimmung hier ist Wahnsinn», meinte ein überglücklicher Kym gegenüber SRF.

In der 2. Runde trifft Kym auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP 32). Er setzte sich in einem dramatischen Fünf-Satz-Spiel erst im Matchtiebreak gegen den Niederländer Jesper de Jong (ATP 80) durch.

