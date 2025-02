Jetzt wird es warm

Ein wichtiger Meilenstein der erneuerbaren Wärmeversorgung von Frick ist erreicht: Bauherrin IWB hat die Heizzentrale des Wärmeverbund Frick in Betrieb genommen. Das Interesse der Liegenschaftseigentümer an Anschlüssen ist hoch. Daher plant IWB bereits heute eine Erweiterung.

Das Herzstück der neuen Fricker Heizzentrale bilden zwei Holzkessel und zwei Wärmespeicher. Die IWB hat alle Anlagen im neuen Gebäude auf dem Areal der Stahlton Bauteile AG Mitte Februar in Betrieb genommen und beliefert Kundinnen und Kunden mit erneuerbarer Wärme. Die Wärme entsteht aus regionalen Holzhackschnitzeln, die aus dem Forstbetrieb Thiersteinberg stammen.

Der Ausbau des Versorgungsnetzes schreitet zügig voran (die NFZ berichtete). 2,1 Kilometer Leitungen sind fertig gebaut. Sie bringen die zentral produzierte Wärme effizient in die Quartiere. Bereits erschlossen sind der Stieracker, die Schulstrasse, grosse Teile der Widengasse und ein Abschnitt der Stöcklimattstrasse. Momentan baut die Energiever sorgerin IWB im Dörmattweg und erstellt para llel dazu diverse Hausanschlüsse. Aufgrund des hohen Kundeninteresses prüft IWB bereits heute die Erweiterung des Versorgungsgebiets in den Ortsteilen Ob em Dorf und Chilmet.

Verkehrsumleitung Widengasse

Ab dem 4. März starten die Bauarbeiten für den letzten Abschnitt der Widengasse. Um den Verkehrsfluss während der Arbeiten so wenig wie möglich zu beeinflussen, wurde in Absprache mit der Gemeinde Frick entschieden, dass im Bereich der Baustelle von der Kaistenbergstrasse her bis Ende Mai 2025 ein Einbahnregime bestehen wird.

Die entgegengesetzte Fahrtrichtung wird über den für den Verkehr temporär geöffneten Widenweg – ebenfalls im Einbahnregime – umgeleitet. Der Widenweg ist für Lastwagen nicht geöffnet, diese fahren entsprechend über die Widengasse und die Stöcklimattstrasse in die Hauptstrasse. Die Verkehrssituation und der Verkehrsfluss werden von allen Projektbeteiligten, dem Kanton und der Gemeinde laufend beobachtet, beurteilt und je nach Bedarf angepasst.

Tag der offenen Tür

Interessierte können sich am 5. April selbst ein Bild machen: IWB lädt zum Tag der offenen Tür in die Heizzentrale auf dem Areal der Stahlton Bauteile AG am Stieracker 24 ein. Der Besuch ist zwischen 11 und 16 Uhr möglich. (mgt)