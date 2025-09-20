Jan Freuler ist neuer Schweizer Steher-Meister

Die offene Rennbahn Oerlikon war am Dienstagabend Schauplatz eines packenden Radsport-Spektakels: Jan Freuler vom Fricktaler «PSP International-Superior Cycling»-Team» krönte sich zum neuen Schweizer-Steher-Meister.

Der PSP-Sportler setzte sich nach 40 Kilometern gegen Titelverteidiger Claudio Imhof durch und feierte damit seinen ersten Meistertitel in dieser traditionsreichen Disziplin. Von Schrittmacher Flavio Küng perfekt angeführt, zeigte Freuler eine taktisch brillante und souveräne Leistung.

In einem hochk lassigen Duell mit Imhof lieferten sich die beiden über weite Strecken ein Kopfan-Kopf-Rennen.

Mit einem Durchschnittstempo von 75,75 km/h distanzierten sie die gesamte Konkurrenz deutlich: fünf und mehr Runden nahmen sie den chancenlosen Verfolgern ab. Nach 31 Minuten und 39 Sekunden überquerte Freuler die Ziellinie als Erster und besiegelte damit seinen Triumph in Oerlikon.

«Es war ein unglaublich hartes, aber auch taktisch geprägtes Rennen. Flavio hat mich perfekt geführt, und dieser Titel bedeutet mir enorm viel», so der frischgebackene Meister. Mit diesem Sieg unterstreicht Freuler nicht nur seine aktuelle Topform – zuletzt wurde er Fünfter an der EM –, sondern auch seine Ambitionen im internationalen Stehersport. (mgt)

Mehr Infos: www.ws-cycling.info